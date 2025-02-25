Врач посоветовала полезные альтернативы традиционным начинкам в блинах

Врач Хайкина посоветовала есть блины с йогуртом и ягодам на Масленицу

Блины – это классическое блюдо, но их привычные начинки далеко не всегда можно назвать полезными. Однако ситуацию легко можно исправить, заменив начинку. О самых полезных альтернативах традиционным начинкам в блинах «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Чаще всего в блины добавляют сгущенку, варенье, шоколадную пасту или просто масло с сахаром. Но вот незадача – такие начинки могут легко превратить ваш завтрак в калорийную бомбу, которая не принесет ни пользы, ни длительного насыщения. Вы съедите пару блинчиков, но уже через пару часов снова почувствуете голод», — отметила врач.

При этом она обратила внимание, что один съеденный блин сам по себе не проблема – в зависимости от рецепта он содержит 70–100 ккал. И его можно смело есть. Но начинка может легко увеличить калорийность в разы: сгущенное молоко – 120 ккал на 1 столовую ложку; шоколадная паста – 110–150 ккал; варенье с сахаром – 50–80 ккал; масло и сахар – плюс 100–150 ккал сверху.

«А теперь представьте, сколько добавок вы используете на порцию! Неудивительно, что такие блины не дают долгого насыщения – избыток сахара в крови быстро сменяется спадом энергии, из-за чего рука снова тянется к перекусу. Но выход есть – и это не отказ от блинов, а правильный выбор начинки», — добавила нутрициолог.

Среди полезных альтернатив, которые дадут чувство сытости надолго, а также сохраняя фигуру, она назвала следующие.

Греческий йогурт с ягодами. Йогурт – это белок, пробиотики и кальций. Он делает блины мягче, а ягоды (малина, черника, клубника) добавляют не только сладость, но и витамины с антиоксидантами.

Творог с медом или бананом. Белковая начинка, которая поддерживает кости и мышцы. Немного мёда (1 ч.л.) или кусочки спелого банана сделают блюдо сладким без добавления сахара.

Ореховая паста с бананом. Орехи богаты полезными жирами, а банан – источником энергии. Главное, не перебарщивать с количеством, так как орехи калорийны.

Лосось с творожным сыром. Если хочется чего-то несладкого – попробуйте этот вариант. Красная рыба содержит полезные жирные кислоты, а творожный сыр придаёт кремовую текстуру.

Яйцо с зеленью и шпинатом. Такой завтрак богат белком, железом и антиоксидантами, поддерживающими обмен веществ.

«Блины могут оставаться в рационе, если правильно подбирать к ним добавки. Начинки, богатые белками и клетчаткой, дают стабильную энергию, а сахарные – только стимулируют аппетит. Выбирайте осознанно», — резюмировала Хайкина.

Ранее выяснилось, какие начинки для блинов больше всего любят россияне.