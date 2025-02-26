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Названы российские регионы-лидеры по интересу к онлайн-курсам

Жители Москвы и Подмосковья стали лидерами по количеству покупок онлайн-курсов
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Depositphotos

Наибольшее внимание к онлайн-образованию проявляют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет — они составляют 34% от общего числа пользователей. Это показало исследование сервиса Сравни, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Следующими по популярности идут возрастные группы 35-44 лет (25%) и 18-24 года (15%). Это говорит о том, что молодые специалисты и студенты активно стремятся повысить свою квалификацию и адаптироваться к требованиям рынка труда, что открывает дополнительные возможности для образовательных платформ.

Региональная активность показывает, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются лидерами по количеству покупок онлайн-курсов. В столице наиболее востребованы курсы по профессиям, связанным с информационными технологиями и дизайном, такими как Python-разработчик и графический дизайнер. Эти направления подтверждают высокий интерес к IT-сфере и креативным профессиям, что обусловлено их актуальностью и возможностями трудоустройства.

«Средняя стоимость курсов варьируется в зависимости от направления. Например, курс Python-разработчика в среднем стоит 132 366 рублей, что делает его одним из самых дорогих, в то время как курс менеджера маркетплейсов доступен по средней цене 40 533 рубля», — комментирует пресс-служба Сравни.

Ранее выпускникам дали советы, куда поступать, если еще не определился с будущей профессией.

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