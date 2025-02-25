Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимире двое юношей получили сроки за издевательства над школьницей

Молодые люди издевались над 16-летней девушкой во Владимире и попали в колонию
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Во Владимире двое юношей получили сроки за истязание 16-летней школьницы. Об этом сообщает СУ СКР по области.

В январе прошлого года молодые люди встретились с двумя знакомыми девушками в квартире на улице Элеваторная во Владимире. В какой-то момент один из юношей ударил несовершеннолетнюю по голове, затем к издевательствам присоединились все остальные.

Они заставили девочку раздеться, били ее и обливали водой. Также у жертвы отобрали телефон якобы в счет долга. Все свои действия садисты сняли на камеру, а позже распространили видео с издевательствами среди знакомых и выложили в сеть.

В итоге обвиняемых 2006 и 2007 года рождения приговорили к двум с половиной годам колонии.

Ранее в Татарстане тренер, истязавший детей на тренировках, отделался условным сроком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами