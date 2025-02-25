Во Владимире двое юношей получили сроки за издевательства над школьницей

Молодые люди издевались над 16-летней девушкой во Владимире и попали в колонию

Во Владимире двое юношей получили сроки за истязание 16-летней школьницы. Об этом сообщает СУ СКР по области.

В январе прошлого года молодые люди встретились с двумя знакомыми девушками в квартире на улице Элеваторная во Владимире. В какой-то момент один из юношей ударил несовершеннолетнюю по голове, затем к издевательствам присоединились все остальные.

Они заставили девочку раздеться, били ее и обливали водой. Также у жертвы отобрали телефон якобы в счет долга. Все свои действия садисты сняли на камеру, а позже распространили видео с издевательствами среди знакомых и выложили в сеть.

В итоге обвиняемых 2006 и 2007 года рождения приговорили к двум с половиной годам колонии.

Ранее в Татарстане тренер, истязавший детей на тренировках, отделался условным сроком.