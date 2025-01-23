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В Татарстане тренер, истязавший детей на тренировках, отделался условным сроком

В Татарстане осудили тренера, истязавшего детей на тренировках
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Мамадышском районе Татарстана огласили приговор тренеру спортивного клуба, который истязали детей непомерными физическими нагрузками. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, директор спортивного клуба вместе с воспитанниками находился в летнем палаточном лагере. В течение всей смены в процессе тренировок обвиняемый систематически оказывал физическое и психическое воздействие на детей за неправильно выполненное упражнение и отказ от выполнения упражнений в силу усталости.

От его действий пострадало 12 несовершеннолетних. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Калининграде тренер по карате воспитывал 12-летнего ученика палкой и стал фигурантом уголовного дела. Для воспитания ребенка мужчина использовал пластиковую трубу, о чем позже школьник рассказал родителям, а те заявили на мужчину в полицию.

Ранее в Набережных Челнах тренер дал команде детей запинать одного из мальчиков.

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