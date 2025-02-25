В Заполярье рассерженная женщина скинула на возлюбленного камень с пятого этажа

В Мончегорске женщину задержали за то, что она скинула камень на сожителя

В Заполярье 38-летний мужчина попал в больницу после конфликта с 40-летней возлюбленной. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Мончегорске. По версии правоохранителей, в квартире на пятом этаже у пары возник конфликт. После ссоры мужчина решил успокоиться и для этого вышел на улицу. Его рассерженная сожительница тем временем вышла на балкон и сбросила вниз камень для заточки ножей.

В результате пострадавший получил травму затылка. После произошедшего он сам обратился в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

В отношении его возлюбленной возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – сообщается в публикации.

На данный момент фигурантка находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее она ранее отбывала наказание за имущественные преступления.

Ранее россиянин забрался на балкон бывшей сожительницы и поджег его из чувства ревности.