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В Заполярье рассерженная женщина скинула на возлюбленного камень с пятого этажа

В Мончегорске женщину задержали за то, что она скинула камень на сожителя
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Depositphotos

В Заполярье 38-летний мужчина попал в больницу после конфликта с 40-летней возлюбленной. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Мончегорске. По версии правоохранителей, в квартире на пятом этаже у пары возник конфликт. После ссоры мужчина решил успокоиться и для этого вышел на улицу. Его рассерженная сожительница тем временем вышла на балкон и сбросила вниз камень для заточки ножей.

В результате пострадавший получил травму затылка. После произошедшего он сам обратился в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

В отношении его возлюбленной возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – сообщается в публикации.

На данный момент фигурантка находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее она ранее отбывала наказание за имущественные преступления.

Ранее россиянин забрался на балкон бывшей сожительницы и поджег его из чувства ревности.

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