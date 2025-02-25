В Москве студент колледжа украл у пенсионеров 17,3 млн рублей

В районе Лефортово сотрудники полиции задержали 19-летнего студента колледжа, который подрабатывал курьером у мошенников и помогал обворовывать пенсионеров. Об этом сообщает «МВД Медиа».

19-летний студент стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Юноша помог аферистам обокрасть пятерых пенсионеров. Задержать его удалось, когда молодой человек под видом инкассатора забрал у 77-летней москвички более трех миллионов рублей, якобы для того, чтобы перевести их на «безопасный счет».

«В ходе работы с криминальным курьером полицейские установили его причастность к аналогичным хищениям денежных средств еще у пяти жительниц столицы, которые отдали ему в общей сложности около 17,3 млн рублей», — сообщили в МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено дело о мошенничестве, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее врач из Петербурга отдала мошенникам 1,7 млн рублей после звонка «из ФСБ».