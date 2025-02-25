В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского

Состояние Папы Римского Франциска, госпитализированного с двусторонней пневмонией, остается «критическим, но стабильным». Об этом сообщила служба печати Святого Престола, уточнив, что острых респираторных приступов не зафиксировано, а ключевые показатели крови в норме.

Понтифику провели плановую КТ для контроля за течением болезни.

«Прогноз сохраняется осторожно-сдержанным», — отметили в Ватикане.

При этом Франциск уже вернулся к рабочим обязанностям: накануне он провел встречу с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином «по текущим вопросам».

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил две проповеди подряд. 22 февраля итальянские СМИ сообщили, что состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

Ранее католики России отреагировали на пророчество о последнем папе.