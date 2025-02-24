Москвичам пообещали плюсовую температуру к середине недели

Синоптик Ильин: к середине недели в Москве воздух прогреется до +2 градусов

В Москве и Московской области на этой неделе будет сухая и солнечная погода. В ближайшие дни потеплеет, воздух прогреется до плюсовых значений, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В начале недели температура воздуха в столице в ночные часы составит -10...-12 градусов, в области от -9 до -14 градусов. При этом днем будет ярко светить солнце, ожидается -1...-3 градуса. А с середины недели, со среды, воздух в дневные часы прогреется до 0...+2 градусов, рассказал синоптик.

Осадков при этом не прогнозируется, скорость переменного ветра днем достигнет 2-7 м/с. Атмосферное давление будет снижаться от 760 до 754 мм ртутного столба, сообщил Ильин.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого предупредил, что в центральной части европейской России начало марта будет теплым – температура воздуха превысит климатическую норму. Так, уже в выходные потеплеет на 6-7°C.

Синоптик ранее спрогнозировал сроки наступления метеорологической весны в 2025 году.