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Россиянин получил 2,5 года колонии за то, что ограбил девочку и избил ее мать

В Брянске рецидивист получил срок за ограбление 11-летней девочки
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Брянске мужчина напал на мать и дочь ради мобильного телефона, сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в начале декабря прошлого года в подъезде дома на улице Красных Партизан. В дневное время 23-летний житель областного центра напал на 11-летнюю девочку, повалил на пол и вырвал из рук жертвы телефон, придавив ее ногой. Услышав шум на лестничной клетке, из квартиры выбежала мать школьницы и попыталась отобрать у грабителя гаджет, но тот несколько раз ударил женщину и скрылся с места преступления.

Молодого человека, уже имеющего судимости, задержали и обвинили в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для здоровья. Суд приговорил виновного к 2,5 года лишения свободы, отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее молодой человек напал с ножом на школьницу после проигрыша в Fortnite.

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