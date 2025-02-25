Немецкий аэропорт будет парализован из-за забастовки

Аэропорт Мюнхена, второй по загруженности в Германии, будет парализован 27-28 февраля из-за забастовки работников сферы услуг. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на руководство авиаузла.

Акцию инициировал профсоюз Verdi, чтобы усилить давление на работодателей в переговорах о повышении заработной платы.

По данным аэропорта, из более чем 1,6 тыс. запланированных рейсов большинство отменят.

«Пассажирам следует заранее уточнять информацию о своих вылетах», — предупредили в администрации.

30 января N-tv со ссылкой на результаты опроса Мюнхенского университета Ifo сообщал, что во всех отраслях промышленности Германии ожидаются масштабные сокращения. Также снижение числа рабочих мест ожидается в розничной торговле. Такая динамика связана со снижением экспорта ФРГ. При этом ожидается рост числа вакансий в сфере туризма и IT. В строительной сфере, по мнению аналитиков, число рабочих мест будет сохраняться неизменным в 2025 году и начнет расти в 2026 году.

До этого сообщалось, что в Германии могут сократить 200 тысяч работников. Такое предположение выразил эксперт исследовательского института центра автомобильного менеджмента Стефан Братцельт на фоне отмены системы гарантий занятости, которая действовала более 30 лет на заводах Volkswagen.

Ранее в Германии не исключили «немецкий Майдан» по итогам выборов.