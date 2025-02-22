Двое приятелей устроили стрельбу в магазине и распылили в охранника баллончик

В Приморском районе Петербурга безработный не смог купить алкоголь и устроил дебош в магазине. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 21 февраля в магазине на Планерной улице. В торговый зал вошли двое молодых людей, приятели намеревались купить спиртное, но получили отказ. Один из злоумышленников выхватил пневматический пистолет и пять раз выстрелил в воздух, а затем распылил перцовый баллончик в лицо охраннику, который пытался его задержать.

В тот же день один из подозреваемых в нападении был задержан, им оказался 20-летний нигде не работающий местный житель. Его приятеля разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. В торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы. Вора разыскивает полиция.

Ранее россиянин угрожал ножом персоналу кондитерской в Петербурге.