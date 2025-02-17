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Турист в Таиланде оказался в 1200 км от места назначения из-за недопонимания с водителем

Водитель в Таиланде не так понял туриста и отвез его за 1200 км от нужного места
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Турист в Таиланде оказался в 1200 км от места назначения из-за недопонимания с водителем, пишет Mustsharenews.

Французский турист по имени Джек попросил местного дальнобойщика подвезти его на Ко Тао — живописный остров в провинции Сураттхани на юго-востоке страны. Однако водитель расслышал название Дой Тао — район в северной провинции Чиангмай. В результате путешественник оказался на севере Таиланда, далеко от тропического рая, который он представлял.

Осознав ошибку, водитель высадил Джека в провинции Лампхун, недалеко от Чиангмая. Решив продолжить путь на юг, турист попытался поймать попутку. Его подобрал добросердечный водитель грузовика, перевозивший капусту в Ратчабури. Джек планировал оттуда добраться до Сураттхани, но на автозаправочной станции в Супханбури он обнаружил, что потерял бумажник с паспортом и наличными.

Водитель грузовика, спешивший доставить товар, не смог вернуться на заправку и отвез Джека в местный полицейский участок. Там капрал Тирапат Моджод связался с коллегами и выяснил, что кошелек туриста был найден и передан в полицию.

Джек смог забрать свои вещи, а офицеры помогли ему найти ночлег. На следующее утро турист продолжил путь на юг, чтобы наконец добраться до Ко Тао.

Ранее в Таиланде туриста арестовали на 15 суток за то, что он бросал собаку в море.

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