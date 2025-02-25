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Американка родила младенца в парижском отеле и сбросила его со второго этажа

В Париже гражданка США родила ребенка и выбросила его в окно отеля
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Shutterstock/FOTODOM

Туристка из США родила в отеле и выбросила ребенка в окно отеля в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на втором этаже местного отеля Ibis Styles. По данным издания, спустя несколько минут после родов 18-летняя девушка выбросила младенца в окно.

Завернутого в полотенце новорожденного заметили очевидцы. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не смогли, так как он получил серьезные травмы.

Мать младенца также направили в медучреждение, где провели операцию.

«Расследование продолжается, и точные обстоятельства этой трагедии еще предстоит установить», — сообщается в публикации.

Известно, что девушка приехала вместе с группой молодых людей, путешествовавших по Европе. Она, предположительно, отрицала беременность и намеренно избавилась от ребенка.

До этого в Турции суд вынес приговор россиянке, которая родила в туалете аэропорта и бросила ребенка в унитаз. Она пыталась покинуть страну, но не смогла. Суд приговорил преступницу к 15 годам лишения свободы.

Ранее на Урале мать ударила годовалого ребенка по голове, чтобы тот не плакал.

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