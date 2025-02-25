Мать забрала научившихся счету и письму детей из школы, не дав им стать «рабами общества»

The Sun: британка забрала своих детей из школы, когда они научились считать и писать

Британка забрала своих детей из школы, когда они научились считать и писать, назвав обучение там «пустой тратой времени», пишет The Sun.

Кассайанна Кларк, жительница графства Кент, решила забрать своих детей из школы, заявив, что традиционное образование - это «пустая трата времени». Она считает, что школа ограничивает потенциал, превращая их в «рабов общества», и хочет, чтобы ее восьмилетний сын Баг и девятилетняя дочь Банни росли свободными от таких рамок.

«Школа — это коробка. Если ребенку говорят, что он не очень хорош в математике, его заставляют заниматься ей еще больше. Но зачем? Если она не сильна в этом, это нормально. В наше время есть калькуляторы», — объяснила она.

Британка также поделилась своими взглядами на будущее своих детей. Она планирует, что они будут учиться только базовым навыкам, таким как чтение, письмо и социальное взаимодействие, а затем сосредоточатся на том, что им действительно интересно.

«У детей будет прекрасная жизнь, они будут делать все, что захотят», — заявила Кларк.

Несмотря на критику в социальных сетях, Кассайанна остается уверенной в своем решении. По ее словам, она владеет успешным бизнесом с шестизначным доходом и тратит £500 в месяц на частное обучение своих детей. Два часа в неделю они занимаются основными предметами, а остальное время посвящают хобби, таким как верховая езда, и урокам кулинарии с бабушкой, которая раньше работала шеф-поваром.

«Мои дети учатся готовить, выполнять работу по дому и осваивают жизненные навыки. Они также зарабатывают деньги, помогая по хозяйству», — рассказала женщина.

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