Школьнику в Шотландии разрешили идентифицировать себя как волка, пишет Daily Record .

В Шотландии власти приняли решение позволить школьнику идентифицировать себя как волка. Этот случай стал первым в стране и повлек за собой оживленные дискуссии среди педагогов, которые выразили поддержку уникальной идентичности ученика средней школы.

Cообщается, что детский психолог посоветовал подростку «выйти из этого состояния», указывая на отсутствие официальной поддержки такой идентификации. Однако другие специалисты диагностировали у ребенка видовую дистрофию — состояние, когда человек чувствует, что его тело принадлежит не к тому виду.

Данный инцидент происходит на фоне растущего числа случаев, когда дети начинают проявлять желание идентифицировать себя с различными животными, включая лис, драконов и динозавров, пишут СМИ.

Однако клинический нейропсихолог доктор Томми Маккей ставит под сомнение существование такого состояния, утверждая, что это скорее отражение современных тенденций и поиска идентичности.

Ранее подростка в Англии выгнали из школы из-за его прически.