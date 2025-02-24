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Пьяный мужчина после корпоратива ворвался к пенсионерке домой и выбил ей зуб

Во Владимирской области мужчину будут судить за проникновение в дом пенсионерки
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Shutterstock

Во Владимирской области перед судом предстанет обвиняемый в нападении на пенсионерку и силовика мужчина. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 40-летний житель Струнино после корпоратива зашел в один из домов и постучался в случайную дверь. Когда ему открыла пожилая женщина, пьяный обвиняемый толкнул ее в квартиру, повалил на диван и избил. В результате пострадавшая лишилась зуба.

Крики пенсионерки услышали соседи, они вызвали сотрудников правоохранительных органов.

«По прибытии на место правоохранителей мужчина попытался убежать с места происшествия, ударив локтем сотрудника Росгвардии по лицу», – сообщается в публикации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о незаконном проникновении в жилище и применении насилия в отношении представителя власти.

По словам фигуранта, из-за сильного опьянения он ничего не помнит. Тем не менее, он признал себя виновным и возместил женщине 700 тысяч рублей в качестве материального ущерба.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, который украл два журнала и сломал женщине плечо.

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