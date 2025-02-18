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В Петербурге годовалый ребенок оказался в реанимации, несколько раз упав с кровати

В Петербурге девочка несколько раз упала с кровати и попала в реанимацию
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Shutterstock

В Петербурге годовалую девочку госпитализировали после игр дома. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Калининском районе. По предварительной информации, ребенок несколько раз упал с кровати. Сначала родители, предположительно, думали, что все нормализуется, но спустя сутки все же обратились к медикам.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой теменной кости и ушиб мозга, сейчас она в реанимации. Состояние пациентки оценивают как тяжелое.

Известно, что девочка родилась в полной семье. Мать работает помощником директора компании, отец является руководителем строительной фирмы.

До этого в Ленобласти врачи не смогли спасти младенца с травмами головы. Четырехмесячный ребенок упал с дивана и ударился о ножки кровати. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в состоянии комы с ушибом мозга, переломом правой височной кости и другими повреждениями, но он не выжил.

Ранее в Ленобласти отец нашел новорожденного в выгребной яме.

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