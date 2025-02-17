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Новость о повышении штрафов за использование старых плит назвали фейком

В МЖИ опровергли повышение штрафов в этом году за использование старых плит
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Koldunov/Shutterstock/FOTODOM

Информация о повышении штрафов за использование старых газовых плит в этом году не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосжилинспекции (МЖИ).

«В СМИ распространяется новость о том, что с 2025 года в России ужесточены требования к эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Данная информация не соответствует действительности», — заявили в МЖИ.

Там добавили, что изменения в этой части в Кодекс об административных правонарушениях в этом году не вносились. А предыдущие вступили в силу с 17 апреля 2024 года.

О том, что владельцы старых газовых плит могут столкнуться с крупными штрафами из-за более жестких требований эксплуатации, введенных в 2025 году, сообщила юрист Мария Яковлева. Она рассказала, что сегодня средний срок службы плиты составляет 14 лет, после необходимо заменить оборудование. Также Яковлева добавила, что нарушителям с этого года грозит штраф от 5000 до 10000 рублей, а при повторном нарушении — от 15000 до 25000 рублей. Однако эти штрафы были установлены почти год назад.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы для шумных соседей.

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