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Японец женился на матери своей одноклассницы

Mothership: в Японии 32-летний мужчина женился на 53-летней матери бывшей одноклассницы
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Abema Times

Мужчина из Японии женился на матери своей одноклассницы, пишет Mothership.

32-летний Исаму Томиока и 53-летняя Мидори из японской префектуры Сидзуока стали героями ток-шоу, где рассказали о своей необычной любовной истории. Пара, разница в возрасте которой составляет 21 год, познакомилась много лет назад на родительском собрании, когда Исаму был школьником, а Мидори — матерью его одноклассницы.

Их первая встреча не привела к каким-либо отношениям, но спустя более 10 лет судьба свела их снова. К тому времени Мидори пережила развод, а Исаму понял, что влюблен в нее. Он решил добиваться ее внимания, несмотря на разницу в возрасте и общественное мнение.
Однако женщина сначала отвергла ухажера, назвав его поступки «нелепыми». Но Исаму не сдавался: в течение месяца он каждый день приглашал ее на свидания, стараясь доказать свою искренность.

Его настойчивость и забота тронули японку. Она вспоминает, как Томиока водил ее на 40 световых шоу за месяц, узнав, что она любит иллюминацию. Несмотря на это, женщина долго сомневалась, опасаясь осуждения со стороны дочери и общества.

Переломным моментом стало сообщение от дочери Мидори, которая поддержала мать. Однако на пути к свадьбе пару ждали новые испытания. Родители Мидори были против отношений, считая, что Исаму должен создать «нормальную семью». Чтобы доказать серьезность своих намерений, он купил дом. В конце концов, он смог завоевать доверие семьи, что и позволило паре сыграть свадьбу.

Ранее китаянка вышла замуж за мужчину через 14 месяцев после того, как он сбил ее на машине.

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