В МЧС объяснили, в какую сторону должны открываться входные двери в квартире

МЧС: входные двери в квартирах не должны открываться в определенную сторону

Входные двери в квартирах не должны открываться в определенную законом сторону. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что нормативным документом по пожарной безопасности является свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Согласно одному из его пунктов, направление открывания дверей в многоквартирных жилых домах никак не нормируется.

При этом в МЧС отметили, что эвакуационные двери должны открываться наружу по направлению выхода из здания.

Накануне эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук заявил, что в России установили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону. По его словам, в соответствии с законом, владельцы квартир, где входная дверь открывается наружу, нарушают правила пожарной безопасности и мешают эвакуации соседей в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее в ГД назвали недостоверной информацию о повышении штрафа за неверно установленную дверь.