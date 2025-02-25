В Совфеде предложили уточнить понятие «соотечественник»

Закрепленное в российском законодательстве понятие «соотечественник» нужно актуализировать, чтобы исключить возможные злоупотребления им. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, передает ТАСС.

«Понятие «соотечественник», закрепленное в законе, активно применяется рядом ведомств, в частности, министерством иностранных дел и министерством внутренних дел. Правоприменители используют понятие с разными целями и интересами и поэтому имеют разные позиции по поводу его использования на практике», — сказала сенатор.

Афанасьева добавила, что сейчас не должно возникать ситуаций, когда ведомства по-разному используют одно и то же понятие. По словам зампреда, оно должно охватывать один и тот же круг лиц.

В январе в Государственную думу поступил на рассмотрение региональный законопроект, нацеленный на внесение ясности в определение понятия «отпуск» в Трудовом кодексе. Из пояснительной записки следует, что неоднозначное толкование статьи 107 Трудового кодекса РФ, приравнивающей все виды отпусков к отдыху, порождает все больше правовых коллизий.

Ранее эксперт объяснил, для чего в России хотят уточнить понятие «отпуск».