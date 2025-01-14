Эксперт объяснил, для чего в России хотят уточнить понятие «отпуск»

В Госдуме намерены конкретизировать понятие термина «отпуск» в Трудовом кодексе, чтобы исключить противоречия в расчетах компенсаций и льгот. Их хотят урезать для отдельных категорий людей, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян.

Сегодня в России при наличии непрерывного стажа работы люди имеют различные льготы. Причем, когда они прерывают работу ради отпуска по уходу за больными родственниками, декрета, стаж продолжает накапливаться. Таким образом получается, что работать по факту человек может совсем недолгий период, а стаж будет внушительным – целые десятилетия, объяснил Мурадян. При этом такие люди будут иметь право на многочисленные льготы.

«Хотят внести корректировки, чтобы срезать категорию людей, которые рассчитывают на эти льготы», — отметил эксперт.

Напомним, в Госдуму на днях внесли законопроект, направленный на более точное определение понятия «отпуск» в Трудовом кодексе. Депутаты отмечают, что неоднозначное толкование термина приравнивает все виды отпусков к отдыху и порождает множество правовых коллизий. Это приводит к разногласиям между работодателями и работниками и судебным разбирательствам.

Ранее россиянам назвали самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году.