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Трое россиян вымогали у бывшего бизнес-партнера несуществующий долг

В Подмосковье задержали вымогателей 1 млн рублей у бывшего бизнес-партнера
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МВД России

В Московской области правоохранители задержали троих мужчин, которых подозревают в вымогательстве 1 млн рублей у бывшего бизнес-партнера. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации оперативников, злоумышленники вымогали у 55-летнего знакомого несуществующий долг, угрожая последнему физической расправой и оружием. Мужчины организовали за жертвой слежку, и тот, опасаясь за свою жизнь, обратился в полицию.

Вымогатели были задержаны сотрудниками МВД и Росгвардии в момент передачи потерпевшим требуемой суммы.

Задержанные оказались жителями Московской и Брянской областей, третий мужчина зарегистрирован в Воронеже. У них изъяли средства для слежки и электронные накопители.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.

Ранее в Краснодаре задержали четырех мужчин за вымогательство у партнера по майнингу.

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