Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале мать ударила годовалого ребенка по голове, чтобы тот не плакал

Многодетная екатеринбурженка ударила годовалого сына по голове, чтобы не плакал
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге 26-летняя многодетная мать ударила годовалого ребенка по голове, когда тот капризничал. Младенец в больнице. Об этом сообщает E1.ru.

Семья проживает в районе Эльмаш. Инцидент произошел после ссоры между родителями. Женщина, беременная четвертым ребенком, подняла руку на годовалого сына, когда тот плакал. Скорую помощь екатеринбурженка вызвала только через несколько дней после случившегося. Мальчику диагностировали закрытый перелом черепа.

По информации издания, у женщины есть судимость за хранение и распространение наркотиков. Правоохранители также заинтересовались супругом екатеринбурженки: они подозревают, что мужчина мог избивать жену. Сейчас женщина находится на шестом месяце беременности.

До этого в Махачкале девушка ударила младенца во время онлайн-трансляции.

Ранее во Владимирской области у нерадивой матери забрали семилетнего сына-диабетика, женщина избивала его за любовь к сладкому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами