На Урале мать ударила годовалого ребенка по голове, чтобы тот не плакал

Многодетная екатеринбурженка ударила годовалого сына по голове, чтобы не плакал

В Екатеринбурге 26-летняя многодетная мать ударила годовалого ребенка по голове, когда тот капризничал. Младенец в больнице. Об этом сообщает E1.ru.

Семья проживает в районе Эльмаш. Инцидент произошел после ссоры между родителями. Женщина, беременная четвертым ребенком, подняла руку на годовалого сына, когда тот плакал. Скорую помощь екатеринбурженка вызвала только через несколько дней после случившегося. Мальчику диагностировали закрытый перелом черепа.

По информации издания, у женщины есть судимость за хранение и распространение наркотиков. Правоохранители также заинтересовались супругом екатеринбурженки: они подозревают, что мужчина мог избивать жену. Сейчас женщина находится на шестом месяце беременности.

До этого в Махачкале девушка ударила младенца во время онлайн-трансляции.

Ранее во Владимирской области у нерадивой матери забрали семилетнего сына-диабетика, женщина избивала его за любовь к сладкому.