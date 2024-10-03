Стало известно, какие комнаты россияне ремонтируют чаще всего

Среди тех, кто занимался обновлением своих квартир за последние 3 года, по 22% россиян поменяли обои и обновили технику. 19% участников опроса заменили трубы и санузел, в то время как 14% покрасили потолок, окна или мебель. Это показало исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Поменять полы удалось 13% опрошенных. По 12% установили новые двери и поменяли проводку. Косметический ремонт всего жилья провели 9% респондентов, а 7% сделали перепланировку. Еще 7% делали капитальный ремонт сразу всего жилья.

46% респондентов рассказали, что не проводили ремонт в последние 2-3 года.

«Ремонт квартиры важен для комфортной жизни. Лучше делать обновления каждые 5-7 лет, чтобы избежать больших затрат и возможных проблем. Для экономии времени и средств стоит заранее планировать работы и выбирать качественные материалы. Однако, если вам кажется сложным самостоятельно все планировать — можно обратиться за помощью к дизайнеру интерьера, он разработает авторский или технический дизайн-проект», — отметила Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Наибольшее внимание россияне уделяют кухне, которую ремонтировали 54% участников. Ванную и туалет отметили 44% респондентов, а спальную комнату — 42%. За гостиную и прихожую проголосовали 35% и 33% соответственно. Коридор ремонтировали 27% опрошенных. Балкон или лоджию выбрали 18% россиян, а детскую комнату отметили 14% респондентов.

Что касается финансовых затрат на ремонт, 14% россиян потратили менее 10 000 рублей. 15% уложились в диапазон от 11 000 до 30 000 рублей на преображение. 17% участников опроса потратили от 30 001 до 50 000 рублей.

Затраты в диапазоне от 50 001 до 100 000 рублей отметили 14%, тогда как 8% респондентов потратили от 100 001 до 150 000 рублей. Более крупные суммы, такие как от 150 001 до 200 000 рублей, выделили на ремонт 6% опрошенных, а от 200 001 до 250 000 рублей — 4%. Столько же респондентов (4%) потратили от 250 001 до 300 000 рублей, а 8% — от 300 001 до 500 000 рублей. Наконец, 10% участников опроса сообщили о затратах более 500 000 рублей на ремонт.

Самой распространенной проблемой во время ремонта стала протечка воды и потопы, так ответили 15% россиян. Повреждение электропроводки затронуло 11% респондентов. По 8% столкнулись с повреждением новой отделки и мебели. Также 5% участников отметили проблемы с бытовой техникой. 12% упомянули о других инцидентах.

60% участников опроса не сталкивались с проблемами во время ремонта.

Что касается страхования жилья, то 22% опрошенных заводят страховку на постоянной основе, а 3% застраховали свое жилье только на время ремонта.

75% респондентов не страхуют свое жилое помещение вовсе.

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