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Россиянам рассказали, как избавиться от плесени в ванной или на кухне

Pravda.Ru: сода поможет избавиться от плесени в ванной или на кухне
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Parkin Srihawong/Shutterstock/FOTODOM

Вода и пищевая сода помогут избавиться от плесени в ванной или на кухне без использования химических средств. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, для приготовления раствора нужно смешать литр воды с ложкой соды. Его нужно нанести на плесень с помощью щетки, а после — промыть и тщательно высушить обработанное место, уточнили специалисты.

«Для более стойких пятен подойдут раствор уксуса с водой, отбеливатель (250 мл на ведро воды) или аммиак, но будьте осторожны, используя их только на подходящих поверхностях», — добавили в сообщении.

«Газета.Ru» до этого выяснила у специалистов несколько проверенных способов, которые помогут забыть о проблеме навсегда. По их словам, для полного удаления плесени и ее репродуктивных клеток необходимо использовать дезинфицирующие средства, которые обладают антигрибковыми свойствами. Например, можно смешать одну часть белизны с тремя частями воды. Раствор нужно нанести на поверхность и оставьте на 10–15 минут, затем протереть тряпкой или губкой.

Ранее ученые рассказали, чем опасна черная плесень под обоями.

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