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WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

РБК: WB и Avito выступили против регистрации продавцов на портале «Госуслуги»
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Wildberries и Avito выступили против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал «Госуслуги», объяснив это тем, что мера заблокирует международное развитие онлайн-торговли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы компаний.

«Принятие этой нормы приведет к резкому сокращению предложения иностранных товаров на российских площадках и создаст преференции для иностранных маркетплейсов. В случае с Wildberries данная дискриминационная инициатива также заблокирует все международное развитие компании» — заявили в объединенной компании Wildberries и Russ.

15 февраля правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает поправки в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов. Цель этого — борьба с кибермошенничеством. В том числе предлагается обязать пользователей интернет-платформ проходить идентификацию через «Госуслуги», чтобы опубликовать предложение о купле-продаже товара или услуги.

Для большинства иностранных продавцов аутентификация через «Госуслуги» недоступна, объясняли в Wildberries.

В Avito заявили, что существует большая вероятность, что ради единичных продаж более половины россиян откажутся проходить такую верификацию. Там же отметили, что около 40% продавцов в этом случае могут перейти на другие каналы продаж (соцсети, мессенджеры), что крайне негативно скажется на безопасности их самих и их персональных данных.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов.

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