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В Ижевске подростки на снегоходе попали под колеса электрички

Baza: в Ижевске электричка сбила троих подростков на снегоходе
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alenka2194/Shutterstock/FOTODOM

В Ижевске подростков госпитализировали после катания на снегоходе. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел недалеко от Ракетной улицы. Молодые люди катались на снегоходе, но в какой-то момент транспорт столкнулся с пригородным поездом, следовавшим из Ижевска в Воткинск.

В аварии юноши получили различные травмы, их характер не уточняется. Известно, что один из подростков находится в тяжелом состоянии.

До этого в Ростове ребенок получил ожоги 65% тела после попытки взобраться на электричку, при этом 45% из них – четвертой степени. В результате он получил удар током и попал в больницу с черепно-мозговой травмой и двусторонним ушибом легких.

Мальчик пробыл в отделении реанимации месяц. После операций он пережил 15 перевязок, которые ему делали под наркозом. Ему предстоит еще несколько операций, которые помогут избавиться от рубцов.

Ранее в Подмосковье мужчина нашел подростка, лежавшего на рельсах без сознания.

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