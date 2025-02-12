В Ростове ребенок-зацепер получил ожоги 65% тела и не меньше месяца находился в больнице

В Ростове-на-Дону спасли ребенка, который получил серьезные ожоги. Об этом сообщает Областная детская клиническая больница.

Школьник попал в больницу после того, как решил взобраться на электричку. После удара током он получил ожоги 65% тела, при этом 45% из них – глубокие травмы четвертой степени. Помимо этого, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и двусторонний ушиб легких. В медучреждении пациент находился не меньше месяца.

«В отделении реанимации и интенсивной терапии, на искусственной вентиляции легких, ребенок находился месяц с момента поступления в больницу», – сообщается в публикации.

Мальчик перенес несколько операций, за которыми следовали 15 перевязок, которые ему делали под наркозом.

Сейчас с ребенком все хорошо, он восстанавливается. После этого ему предстоит еще несколько вмешательств, которые помогут убрать послеожоговые рубцы.

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