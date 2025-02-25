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Китаец оказался в больнице с паразитами в легких после употребления сырого краба

WOB: в Китае 10-летний школьник съел сырого краба и оказался в больнице
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Shutterstock/FOTODOM

Китайский школьник оказался в больнице после употребления сырого краба, пишет World of Buzz.

Во время празднования китайского Нового года 10-летний мальчик был доставлен в больницу с жалобами на непрекращающуюся рвоту. Медицинское обследование выявило у ребенка перикардиальный выпот — опасное состояние, при котором в полости вокруг сердца скапливается избыточная жидкость. Дальнейшие анализы показали, что причиной проблемы стало заражение парагонимозом — паразитарной инфекцией, вызванной легочным сосальщиком.

Парагонимоз чаще всего встречается у людей, употребляющих недоваренных или сырых крабов и раков. Ребенка немедленно госпитализировали и провели курс лечения. Как выяснилось, у мальчика действительно была привычка есть сырые морепродукты. Его мать рассказала, что они посещали родной город, где ребенок ловил крабов в ручье. Женщина разрешила сыну попробовать сырые крабовые лапы, считая такую еду чистой и безопасной.

Врачи, лечившие мальчика, подчеркнули важность тщательной термической обработки морепродуктов перед употреблением. После курса дегельминтизации ребенок полностью выздоровел.

Ранее посетительница китайского спа-центра спасла ребенка, который едва не утонул в бассейне.

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