Посетительница китайского спа-центра спасла ребенка, который едва не утонул в бассейне

В Китае посетительница спа-центра спасла ребенка, который едва не утонул в бассейне, пишет World of Buzz.

Инцидент произошел, когда женщина по фамилии Пэн находилась в спа с детьми и подругой. В тот момент, когда она надевала на лицо косметическую маску, стоя у бассейна, началась паника: маленькая девочка чуть не утонула. Мать ребенка вытащила ее из воды, но школьница была без сознания, а ее лицо посинело.

Несмотря на то, что вокруг собрались люди, никто не решался помочь. Пэн, не раздумывая, подошла к ребенку и начала проводить сердечно-легочную реанимацию, не снимая маску для лица. Благодаря ее усилиям пострадавшая пришла в сознание и начала дышать. Через три минуты на место прибыли врачи. Пэн призналась, что действовала инстинктивно, опираясь на знания о первой помощи, которые получила ранее.

«В тот момент, когда я услышала, как девочка начала плакать, я почувствовала, как все мое тело дрожит и немеет», — рассказала она.

Ранее ребенок получил тяжелые ожоги, прыгнув в кучу раскаленного песка.