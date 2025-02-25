«Мальчик так шутит»: в волгоградской гимназии назвали ложью слухи о пожаре

Директор волгоградской гимназии №17 Татьяна Воробцова в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла информацию о том, что 24 февраля в одном из кабинетов произошел пожар, а детям пришлось выбегать из школы в дыму.

«Абсолютно ложная информация. Ситуации такой не было, никакого возгорания, задымления не было. Единственное, пошел незначительный запах. Никаких условий, представляющих опасность для детей, поэтому никакой эвакуации не проводилось. Розетка у нас действительно есть в кабинете заместителя директора, но она никогда не эксплуатировалась. От розетки унюхали запах, решили проверить, но там ничего не искрилось. Электрик на месте осмотрел, разбираемся, смотрим сейчас тумблеры. Ничего критичного для того, чтобы вызывать пожарную охрану, тушить, создавать панику, не было», – сказала она.

По словам Воробцовой, гимназию уже проверили и пожарные, и прокуратура. Она добавила, что о возгорании в школе мог «пошутить» один из учащихся.

«Нас уже проверили все службы: и прокуратура, и пожарные. Ничего абсолютно этого не было. Все хорошо, вторая смена работает в штатном режиме. Здесь и руководители у нас вчера были, и глава района поставлен в известность, весь город. Мы не скрываем факты. Если бы была какая-то опасность, у нас и есть система оповещения, и пожарная сигнализация. Если есть малейшее задымление, она четко срабатывает. Есть у нас один класс, с детьми работаем. Есть мальчик, который так шутит. У нас постоянные плановые эвакуации проводятся, уже отработаны все, и в рамках антитеррора эти все эвакуационные пути, маршруты, все дети все знают», – заключила она.

До этого портал V1.RU со ссылкой на родителей учеников сообщил, что в гимназии №17 Ворошиловского района произошел пожар, второй этаж здания якобы был окутан дымом. По словам учащихся, в одном из кабинетов загорелась парта, всех школьников эвакуировали. Также портал со ссылкой на маму одного из учеников сообщил, что после эвакуации школьники провели 40 минут на морозе, учителя также якобы запрещали им сообщать родителям о случившемся.

Ранее первоклассник устроил пожар в школе в Набережных Челнах.