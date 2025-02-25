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Военкор сообщил о смерти организатора Крымской весны Безуглого

Военкор Котенок сообщил о смерти организатора Крымской весны Безуглого
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Telegram-канал Вениамин Кондратьев

Депутат законодательного собрания Краснодарского края, атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, организатор Крымской весны Иван Безуглый ушел из жизни вечером 24 февраля. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Его без преувеличения можно назвать человеком-легендой <…> Безуглый — активный участник и непосредственный организатор Крымской весны», — отметил он.

Военкор напомнил, что Безуглый лично руководил обороной Турецкого вала в феврале 2014 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подчеркнул, что Безуглый, как потомственный казак, был истинным хранителем «наших традиций, ценностей и культуры».

«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — добавил глава региона.

11 февраля стало известно о смерти 52-летней Елены Ким — первой крымчанки — участницы специальной военной операции. После подписания контракта в мае 2023 года, она работала медсестрой в зоне СВО.

Ранее Поклонская поделилась воспоминаниями о Крымской весне.

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