Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Сургутом школьники закидали дома учителей бутылками из-за челленджа

В селе Угут школьники закидали дома учителей бутылками из-за челленджа в TikTok

В Ханты-Мансийском автономном округе в селе Угут школьники закидали дома учителей бутылками. Об этом сообщает Telegram-канал «Муксун. ФМ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным канала, об инциденте журналистам сообщил один из жителей села, который хотел придать историю огласке. По его словам, дома двух учительниц подростки закидали бутылками с зажигательными смесями. Он отметил, что детей не привлекли к ответственности, поскольку дядя одного из подростков смог «спустить все на тормозах».

Журналисты обратились в полицию за комментарием и выяснили, что бутылки, которыми закидывали дома, были пустыми, поэтому инцидент является «просто детской шалостью». Представители правопорядка отметили, что со школьниками провели беседу и они извинились за содеянное.

По информации Telegram-канала «Мегаполис ЮГРА», подростки закидали бутылками дома из-за челленджа «кротобомба», который набирает популярность в TikTok. В управлении МВД по округу авторам канала заявили, что детей не привлекли к ответственности из-за недостижения возраста для возбуждения уголовного дела. В публикации отмечается, что школьников поставили на профилактический учет, а их родителей привлекли по статье о «неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее в Петербурге подростки взорвали три СВУ в парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами