Под Сургутом школьники закидали дома учителей бутылками из-за челленджа

В Ханты-Мансийском автономном округе в селе Угут школьники закидали дома учителей бутылками. Об этом сообщает Telegram-канал «Муксун. ФМ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным канала, об инциденте журналистам сообщил один из жителей села, который хотел придать историю огласке. По его словам, дома двух учительниц подростки закидали бутылками с зажигательными смесями. Он отметил, что детей не привлекли к ответственности, поскольку дядя одного из подростков смог «спустить все на тормозах».

Журналисты обратились в полицию за комментарием и выяснили, что бутылки, которыми закидывали дома, были пустыми, поэтому инцидент является «просто детской шалостью». Представители правопорядка отметили, что со школьниками провели беседу и они извинились за содеянное.

По информации Telegram-канала «Мегаполис ЮГРА», подростки закидали бутылками дома из-за челленджа «кротобомба», который набирает популярность в TikTok. В управлении МВД по округу авторам канала заявили, что детей не привлекли к ответственности из-за недостижения возраста для возбуждения уголовного дела. В публикации отмечается, что школьников поставили на профилактический учет, а их родителей привлекли по статье о «неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее в Петербурге подростки взорвали три СВУ в парке.