Жителя Ставрополья обвинили в попытке поджечь отделение почты

В Ставрополье задержали 20-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке поджога отделения почты. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого управления МВД России.

По данным ведомства, обвиняемый через мессенджер вступил в сговор с неизвестным. Жителю Ставрополья предложили денежное вознаграждение за «совершение действий по дестабилизации органов власти». В результате он изготовил самодельную зажигательную смесь и 28 января пытался поджечь отделение связи в краевом центре.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта. Фигурант заключен под стражу», — говорится в сообщении.

7 февраля в Следственном комитете РФ сообщили, что в Красноярском крае начальника поселкового отделения почты заподозрили в присвоении денежных средств и поджоге места работы.

По версии следствия, в январе 2025 года руководитель одного из почтовых пунктов Сухобузимского района похитила более 190 тысяч рублей. После этого женщина устроила пожар в отделении, чтобы сокрыть следы преступления.

Ранее неизвестные швырнули коктейль Молотова в кабину тепловоза в Петербурге.