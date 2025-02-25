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В Астрахани замглавврача обманым путем получила от подчиненных более 1,1 млн рублей

СК обвинил замглавврача в Астрахани в мошенничестве на более 1,1 млн рублей
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Управление Следственного комитета России по Астраханской области завершило расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача Приволжской районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемая обманным путем брала у подчиненных деньги, которые якобы планировалось направить на нужды учреждения. Так, в период с 2020 по 2022 годы замглавврача получила более 1,1 млн рублей.

В пресс-службе Советского районного суда Астрахани отметили, что всего было совершено 14 эпизодов хищения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В настоящее время дело уже поступило в суд. Ранее обвиняемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В декабре прошлого года врач из Нового Уренгоя стал фигурантом дела о покушении на мошенничество за введение в заблуждение пациента. Согласно материалам уголовного дела, летом 2022 года врач Новоуренгойской городской больницы заявил своему пациенту, не имеющему российского гражданства, что оказанное ему лечение стоит более 112 тыс. рублей и потребовал эти деньги в качестве оплаты.

Ранее у замминистра здравоохранения Бурятии Амагырова прошли обыски.

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