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У замминистра здравоохранения Бурятии Амагырова прошли обыски

Правоохранители провели обыски у замминистра здравоохранения Бурятии Амагырова
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Официальный портал Республики Бурятия

Правоохранители провели обыски у замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова. Об этом сообщает Telegram-канал «Степной дозор».

По данным журналистов, обыски прошли утром 25 декабря.

Как уточняет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ», у Амагырова были изъяты документы и средства связи. Предполагается, что обыски связаны с недавним задержанием главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова. Последнего задержали за подмену результатов освидетельствования главы района Михаила Мишурина, который, будучи пьяным, попал в аварию и пытался скрыть факт употребления алкоголя с помощью доктора.

17 декабря губернатор Бурятии Алексей Цыденов подписал приказ об увольнении Мишурина. Произошедшее ДТП глава региона назвал «крайне неприглядной ситуацией».

В 2023 году Мишурин призывал граждан, имеющих автомобили, которыми они не пользуются, передать свои машины для нужд СВО, и привел в пример пожилого человека, который таким образом пожертвовал военным свой старый автомобиль «Нива».

Ранее ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве.

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