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Российского врача судят за вымогательство денег за лечение у пациента-иностранца

Врач из ЯНАО попал под суд за то, что требовал деньги за бесплатное лечение

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Depositphotos

Врач из Нового Уренгоя стал фигурантом дела о покушении на мошенничество за введение в заблуждение пациента. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Согласно материалам уголовного дела, летом 2022 года врач Новоуренгойской городской больницы заявил своему пациенту, не имеющему российского гражданства, что оказанное ему лечение стоит более 112 тыс. рублей и потребовал эти деньги в качестве оплаты. Он стал вымогать у иностранца указанную сумму, привлекая третьих лиц, заставил его обманным путем подписать некий договор и угрожал принудительной депортацией в случае отказа.

Иностранец обратился в полицию за защитой, и сотрудники ведомства решили поймать врача-вымогателя с поличным. В итоге его задержали на рабочем месте при получении денежных средств. Тем не менее в сентябре оказавшегося на скамье подсудимых медика оправдали, не увидев в его действиях состава преступления. 5 декабря суд удовлетворил требования прокуратуры и отменил незаконный оправдательный приговор. В итоге дело отправили на новое рассмотрение.

Ранее иностранца арестовали за избиение врача металлическим поручнем в Ростове-на-Дону.

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