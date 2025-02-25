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91-летняя россиянка сдала нормы ГТО на «золото»

В Златоусте 91-летняя пенсионерка сдала нормы ГТО на «золото»
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Telegram-канал Челябинск. Спорт

В Челябинской области 91-летняя Раиса Гулякова получила золотой значок ГТО, сдав нормы для своего возраста на «отлично». Об этом сообщает информационное агентство «Первое областное».

Жительница Златоуста ежедневно делает зарядку, трижды в неделю занимается скандинавской ходьбой, ходит в походы на Таганай, посещает уроки здоровья. По ее словам, когда ей предложили выполнить нормативы комплекса, она сразу же согласилась. И успешно справилась со всеми испытаниями, которые входят в возрастную категорию «70+».

«Конечно же, рада получить золотой значок ГТО, но не скажу, что прямо прыгала от радости», — поделилась чувствами долгожительница.

Пенсионерка отметила, что будет рада, если своим примером вдохновит людей вести активный образ жизни. И подчеркнула, что ее душа всегда радуется, когда она видит, как кто-то занимается физкультурой или спортом.

Ранее в Госдуме предложили давать россиянам оплачиваемый отпуск за сдачу ГТО.

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