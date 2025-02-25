Эксперт объяснил, почему массовое кибермошенничество не удалось подавить

Правительство России одобрило пакет поправок в области борьбы с кибермошенничеством. Принципиально меняется фокус, так как раньше бороться с преступниками пытались локально, что неэффективно, поск ольку локальные меры не приносили ощутимого результата, объяснил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире «Общественной Службы Новостей».

По мнению эксперта, рассматриваемые комплексные меры могут поднять саму стоимость действий преступников, что сделает их неприемлемыми для массового характера. Все равно «охота» злоумышленников за отдельными личностями, крупными суммами не прекратится, но так массово, как это происходит сейчас, атаки реализовать будет сложнее.

«Одно дело, когда звонок стоит десять копеек, другое дело, когда он стоит тысячу рублей», — пояснил Клименко.

Пока противостоять кибермошенничеству не удается из-за «бюрократической несостыковки», так как это предполагает, что данные между Центробанком, Минцифрой, МВД и другими ведомствами должны передаваться мгновенно, считает специалист. В любом случае до этого с проблемой кибермошенничества боролись на локальном уровне, что оказалось бессмысленным и не помешало преступникам обходить препятствия, заключил эксперт.

Напомним, речь идет о масштабных поправках для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. В документе, который вскоре рассмотрит профильная комиссия, предложены запреты на использование зарубежных мессенджеров, обязательная идентификация пользователей и маркировка звонков, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с оплатой госпошлины.