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Власти готовят самые большие за последние годы поправки против кибермошенников

РБК: в России изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками
Правительство разработало масштабные поправки для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Власти рассчитывают, что новые меры позволят эффективнее выявлять и пресекать киберпреступления, число которых в последние годы стремительно растет. В документе, который вскоре рассмотрит профильная комиссия, предложены запреты на использование зарубежных мессенджеров, обязательная идентификация пользователей и маркировка звонков.

Правительство подготовило масштабные поправки для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. Эксперты называют инициативу одной из самых значительных за последние годы. Комиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет изменений, затрагивающий десятки законов и нормативных актов.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РБК, предусмотрен ряд мер, некоторые из которых ранее обсуждались чиновниками. 8 февраля Кремль поручил правительству, ФСБ и МВД разработать механизмы блокировки мошеннических звонков, поступающих с Украины и других недружественных стран.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил подготовку поправок и сообщил РБК, что проведен детальный анализ схем мошенничества — от звонков и сообщений до взлома личных кабинетов и оформления кредитов на чужие паспорта.

«Мы разработали комплекс мер, который позволит защитить граждан от этих угроз», — отметил Григоренко.

Основные изменения. Вводятся:

  • запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебного общения сотрудниками госорганов, банков, операторов связи, соцсетей, маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг. Перечень сервисов определит Роскомнадзор;
  • право правоохранительных органов запрашивать данные у операторов связи в рамках расследований;
  • обязательная идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для размещения объявлений на маркетплейсах и агрегаторах с аудиторией более 200 тыс. пользователей;
  • маркировка звонков от организаций, международных номеров и виртуальных АТС, чтобы абоненты могли сразу видеть, кто им звонит;
  • запрет на ввоз, продажу и использование запрещенных в России спутниковых терминалов, а также возможность досудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию о таких устройствах.

Минцифры подтвердило, что совместно с профильными ведомствами и бизнесом ведет работу над мерами по борьбе с кибермошенничеством. В ближайшее время документ вынесут на обсуждение правительственной комиссии, после чего возможны уточнения. Рассмотрение инициативы назначено на 10 февраля, а реализация реформ запланирована на 2025–2026 годы.

По данным МВД, число преступлений с использованием информационных технологий в 2023 году выросло на 30%, превысив 677 тыс. случаев, а за девять месяцев 2024 года увеличилось еще на 16,4%, достигнув 564 тыс. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, размещают фальшивые объявления, оформляют микрозаймы через интернет, взламывают аккаунты и создают фишинговые сайты.

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