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Белая женщина из США подала в суд на клинику после рождения темнокожего ребенка

OC: американка подала в суд на клинику, родив темнокожего ребенка
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Shutterstock

Женщина из США подала в суд на клинику, где ей проводили процедуру ЭКО, после ошибки, сделавшей ее суррогатной матерью чужого темнокожего ребенка, пишет Oddity Central.

Кристина Мюррей подала судебный иск против клиники Coastal Fertility после того, как ошибка в процедуре ЭКО привела к тому, что она выносила и родила ребенка, генетически не связанного с ней. Вместо собственного малыша, которого она ожидала, женщина стала невольной суррогатной матерью для другой пары.

Несмотря на то, что Мюррей и выбранный ею донор спермы были белыми, ребенок оказался афроамериканцем. Женщина сообщила клинике о произошедшей ошибке, но решила оставить малыша и воспитывала его несколько месяцев, пока биологические родители не подали на опеку.

«Выносить ребенка, влюбиться в него, родить его и создать уникальную связь между матерью и ребенком, а потом потерять его — это то, от чего я никогда не оправлюсь», — заявила Мюррей.

После консультаций с юристами женщина добровольно отказалась от опеки над ребенком, так как у нее не было шансов оспорить права биологических родителей. Сейчас мальчик живет с ними в другом штате под другим именем.

Клиника признала ошибку, назвав ее «единичным случаем», и заявила, что уже внедрила дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее китаянка оказалась на грани развода с мужем после рождения темнокожего ребенка.

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