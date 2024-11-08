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Китаянка оказалась на грани развода с мужем после рождения темнокожего ребенка

OC: в Китае муж хочет развестись с женой, потому что она родила темнокожего сына

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X (Бывший Twitter)

Китаянка рассказала, что оказалась на грани развода с мужем после того, как у нее родился темнокожий ребенок, пишет Oddity Central.

Женщина рассказала, что муж, увидев новорожденного сына, отказался его держать и потребовал подтвердить свое отцовство. Более того, супруг уверен, что жена ему с кем-то изменила, поэтому грозится подать на развод. Сама же китаянка уверяет, что всегда была верна, поэтому ей вдвойне обидно слушать такие обвинения.

История вызвала ажиотаж среди местных жителей. Многие пользователи отметили, что темный цвет кожи у новорожденных — это естественное явление, так как со временем оттенок кожи может изменяться. А у некоторых участников обсуждения возникли опасения по поводу недоверия мужа к своей жене.

Люди также посоветовали матери согласиться на ДНК-тест, чтобы развеять все сомнения.

Ранее женщина решила сдать ДНК-тест и узнала, что ее муж приходится ей кузеном.

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