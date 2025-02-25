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Врач рассказала о самой вредной начинке для блинов на Масленицу

Врач Дианова: сгущенное молоко является самой вредной начинкой для блинов
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Depositphotos

Сгущенное молоко является самой вредной начинкой для блинов на Масленицу. Об этом «Радио 1» рассказала врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, в таком варианте содержится слишком большое количество сахара и много пустых калорий. Вместо этого врач посоветовала выбирать арахисовую пасту, тыквенный урбеч, перемолотую смесь орехов или семян. Помимо этого, можно делать блины с греческим йогуртом и фруктами.

«Можно взять несколько чайных ложек сметаны 10% и добавить пару ложек урбеча или пасты. Это будет белок. По такому же принципу тарелки каждый из нас может сделать блины с икрой, с рыбой, с творогом, с мясом. То есть с белковым составляющим. Можно добавить овощи к этому», — добавила Дианова.

Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что здоровому человеку с активным образом жизни в среднем рекомендуется в день съедать не более двух-трех блинов. Чтобы лакомиться этим блюдом без вреда здоровью и фигуре, нужно выбирать правильные начинки, а в тесто следует добавить клетчатку — например, в виде псиллиума.

Ранее россияне ответили, на чем они обычно пекут блины.

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