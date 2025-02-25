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Юрист: россияне будут платить налоги даже с туалетов, имеющих фундамент

Юрист Кваша: россияне будут платить налоги даже за фундаментный туалет на даче
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Pexels

С этого года в России ввели налог на капитальные постройки на территории частных домов и дач, включая бани и теплицы, имеющие фундамент. Эти объекты нужно будет зарегистрировать, в противном случае владельцам грозит штраф, объяснил юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей.

Новую меру ввели для пополнения бюджета, отметил юрист. Он объяснил, что россиянам необходимо будет поставить на кадастровый учет все объекты, которые подходят под новые критерии, так как в противном случае будет грозить штраф. Власти показательно накажут таким образом тех, кто откажется от выполнения требования, чтобы сподвигнуть остальных поспешить с уплатой, считает Кваша.

Речь идет об объектах, связанных с землей, то есть имеющих фундамент. Например, сюда не относятся «бани-бочки», которые можно передвигать с места на место.

«Если же это что-то, что стоит и без ущерба, без разбора не может быть перемещено на другое место, то это уже основательная постройка, в том числе и теплица, и даже фундаментный туалет. Его тоже необходимо будет ставить на кадастровый учет», — подчеркнул юрист.

Напомним, член экспертного совета Мособлдумы, руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев накануне заявил, что регистрация построек и оплата налогов с них выгодна россиянам – по его мнению, это гарантия защиты объектов. Так, можно будет обратиться в страховую компанию, чтобы оформить договор страхования.

Россиянам ранее рассказали, можно ли продавать урожай с дачи без регистрации и налогов.

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