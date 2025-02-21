Россиянин на три недели потерялся в Таиланде из-за амнезии

Веб-дизайнер Александр Соголаев потерял память и на три недели потерялся в Таиланде. Об этом рассказала РИА Новости участница поисков Соголаева, волонтер Юлия Базарова.

«Мы распространили и в русскоязычных, и в англоязычных группах и пабликах информацию об Александре на двух языках и сообщили свои телефоны для связи. 12 февраля Маргарите Чувашовой, участнице нашей группы, позвонил тайский полицейский, сообщив, что в камере временного содержания отдела полиции района Патхумван с позднего вечера 11 февраля находится молодой иностранец, потерявший память, без документов», — рассказала о поисках Александра Юлия.

Мужчина проживал в Таиланде с ноября и пропал 1 февраля. 12 февраля его нашли избитым, без вещей и документов в полицейском участке в центре Бангкока. Память к юноше начала возвращаться только спустя несколько дней после его воссоединения с семьей. Подчеркивается, что тайские полицейские отнеслись к юноше по-доброму, пытались его накормить, однако тот не мог пить и есть. Задержали его случайно, когда он по какой-то причине попытался пройти в административное здание с пропускным режимом.

Причину потери памяти у юноши выявить не удалось, следов употребления запрещенных веществ анализы не выявили. Тем не менее, установлено, что Соголаев был сильно избит за несколько дней до того, как его остановили полицейские.

До этого летевшая в Таиланд россиянка разделась href=«догола и уснула в проходе самолета.gazeta.ru/social/news/2025/02/20/25133276.shtml» target=«_blank»>разделась догола и уснула в проходе самолета.

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