В Орске извинились перед оставшимся без ног ветераном СВО

Временно исполняющий обязанности мэра оренбургского Орска Артем Воробьев извинился за ситуацию с ветераном специальной военной операции (СВО) на Украине, которому пришлось карабкаться на коленях по лестнице, чтобы попасть на прием в мэрию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я разговаривал с этим парнем, он настоящий герой. У него на груди медаль «За отвагу», это самая уважаемая среди фронтовиков всех времен награда. И она дается только достойным, тем, кто ее заслужил в бою», — сказал Воробьев в видеообращении.

Врио главы города принес извинения как от себя лично, так и от имени администрации города, пообещав провести проверки.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне. Издание «Курьер.Среда» опубликовало видео, как ветеран, потерявший на спецоперации обе ноги, был вынужден подниматься на третий этаж мэрии по лестнице на коленях, чтобы попасть на прием. На кадрах видно, что сопровождающий его мужчина несет инвалидную коляску.

Боец рассказал журналистам, что его дом с участком, которые мужчина купил на выплаты за участие в боевых действиях на СВО, затопило весенним паводком.

Дом в результате был признан непригодным для жилья и семье предложили переехать. Однако мужчина хочет оставить себе и участок, чтобы использовать как дачу. Кроме того, боец не может получить удостоверение ветерана. Врио мэра Орска Воробьев пообещал разобраться со сложившейся ситуацией.

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