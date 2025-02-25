Врач рассказал, как правильно ухаживать за зубами

Для правильного ухода за зубами и полостью рта важно чистить зубы два раза в день и использовать дополнительные средства — зубную нить, межзубные ершики и жевательную резинку. Об этом РИАМО рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии, врач-стоматолог, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко.

По его словам, зубная щетка не всегда может удалять остатки пищи и налет, которые скапливаются в межзубных промежутках и в труднодоступных местах. Это может приводить к размножению бактерий и образованию зубного налета, который в дальнейшем может вызвать кариес и другие проблемы, предупредил врач.

«Жевательная резинка без сахара обладает универсальным действием и выступает как вспомогательное средство в уходе за зубами: ее можно использовать после каждого приема пищи в рамках основного комплекса гигиенических процедур», — отметил Шевченко.

Он добавил, что избежать многих проблем также поможет своевременное посещение стоматолога-гигиениста.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко до этого говорил, что любителям сладкого стоит снизить частоту его потребления, чтобы уменьшить риск развития кариеса. Так, он порекомендовал попробовать есть его только во время основных приемов пищи — завтрака, обеда и ужина. При этом от перекусов сладким между ними врач порекомендовал отказаться.

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