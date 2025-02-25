Москвичам пообещали гололедицу и небольшой «минус» во вторник

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве ожидается до -3°C

Во вторник, 25 февраля, температура в Москве опустится до -3°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет малооблачная погода без осадков. Местами возможна гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от -3 до -1°C. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, а ветер будет слабым. В ночь на среду ожидается переменная облачность, температура упадет до -14...-12°C, ветер в 2-7 м/с будет дуть с разных направлений. Давление понизится до 752 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что потепление придет в Москву в середине недели. По ее словам, во второй половине недели температура воздуха в ночные часы будет где-то в пределах -2...-7°C, а дневная — -2...+3°C. А в четверг и пятницу, 27 и 28 февраля, температура воздуха днем будет повышаться до оттепели. Синоптик сделала вывод о том, что февраль закончится с температурой, близкой к климатической норме или даже чуть выше нее.

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