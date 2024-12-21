Юрист напомнил, что продавец обязан вернуть деньги за просроченные подарочные карты

Подарочные карты прочно вошли в обиход россиян. Их дарят на свадьбы, юбилеи, другие памятные даты. Но граждане не всегда успевают воспользоваться карточками в указанный на них срок, и тогда продавцы зачастую отказывают в предоставлении товаров и услуг. Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.Ru» назвал такие действия недобросовестных предпринимателей незаконными и предупредил их об ответственности, вплоть до уголовной.

«Обыватели, вступая в отношения с продавцами товаров и услуг, редко задумываются о юридических аспектах. Особенно, когда дело касается приобретения подарочных карт. Ведь пользоваться карточкой нужно будет одариваемому, а вовсе не дарителю. В подавляющем большинстве случаев такие карты и сертификаты имеют срок действия, не превышающий полгода. По мнению продавцов, этого срока вполне достаточно, чтобы выбрать необходимый товар или услугу. Но на деле в силу разных обстоятельств гражданин может не уложиться в установленный срок, и, придя в магазин или сервисное предприятие, получает отказ в приобретении товара или предоставлении услуг», — объяснил он.

Юрист отметил, что такие действия эмитента карточек совершенно незаконны. Покупка подарочной карты на юридическом языке означает, что гражданин совершил в пользу организации или индивидуального предпринимателя авансовый платеж, который зачитывается при дальнейшем приобретении товаров и услуг. При этом общий срок предъявления требований, установленный Гражданским кодексом, составляет три года.

«Это значит, что в течение трех лет гражданин вправе как оплатить покупки по номиналу карты, так и вернуть ее, получив обратно деньги. Любые отказы со стороны продавца будут расцениваться как незаконное удержание чужих денежных средств. С точки зрения Гражданского кодекса это называется неосновательное обогащение, а Уголовного кодекса — мошенничество. Но, как показывает практика, покупатели не всегда хорошо знают свои права. Чем пользуются недобросовестные продавцы, присваивая чужие деньги. Но обращение в правоохранительные органы быстро все расставляет на свои места», — резюмировал он.

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